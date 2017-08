Czy możemy uniknąć wysokich opłat i zaoszczędzić na wymianie walut? Oczywiście, że tak. Trzeba tylko wiedzieć, jak i gdzie wymieniać waluty, aby zapłacić jak najniższe koszty.

Wysokie koszty wymiany i przelewów w bankach

Koszty związane z wymianą walut są szczególnie istotne dla osób, które posiadają kredyty w obcych walutach, a także dla przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji na rynku międzynarodowym. Niestety wymiana walut w banku, co jest najwygodniejszą i najszybszą formą, jest jednocześnie bardzo kosztowna.

SPREAD W BANKACH

Na dzień pisania artykułu (10 sierpnia 2017 godzina 12:12 na podstawie danych ze strony https://spred.pl/banki) przy wymianie spread w bankach kształtował się w granicach:

dla EURO od 4,69% w Plus Banku do 9,62% w Getin Banku

dla USD od 4,88% w PKO BP do 9,52 w Getin Banku

dla GBP od 4,69% w Plus Banku do 9,11 w Raiffeisen Polbanku

dla CHF od 1,69% w Citi Banku do 8,61 w Idea Banku

KOSZTY PRZELEWÓW BANKOWYCH

Jeżeli chcielibyśmy oprócz wymiany walut wykonać także przelew zagraniczny to koszt ten w przypadku euro strefy jest z reguły znany i wynosi około 5zł, w przypadku przelewy wykonywanego protokołem SEPA. Wysyłając SEPA nie powinniśmy też zapłacić kosztów banków pośredniczących.

Niestety SEPA jest dostępny tylko dla EURO w krajach eurostrefy, a opłaty w bankach mogą dodatkowo wzrosnąć, jeśli dokonujemy transakcji w walucie innej niż euro. W przypadku innych walut (ale także euro wysyłanego do banku, który nie wspiera SEPA) oprócz prowizji, która w mBanku wynosi na przykład 0,35% kwoty przelewu, min. 20 zł, max. 200 zł, mogą wystąpić również koszty banków pośredniczących, a te nie są małe i mogą wynieść nawet 10-50 USD dodatkowo do opłaty bankowej. Niestety przed przelewem nigdy nie wiemy czy koszty banków pośredniczących się pojawią, gdyż system bankowy jest tak zbudowany, że nigdy nie wiadomo jaką drogą (czyli pomiędzy jakimi bankami) zostaną wysłane nasze pieniądze.

Oczywiście banki oprócz wysokich marż i opłat za przelewy zewnętrzne mogą narzucić nam opłaty dodatkowe, np. za prowadzenie konta walutowego (przykładowo w DeutscheBank dla firm wynosi to 10zł miesięcznie), które też podnoszą wartość całej transakcji.

Dlaczego kantory internetowe to lepsze rozwiązanie?

Pierwszy kantor internetowy w Polsce powstał w 2009 roku. Mimo to na początku ich działalność nie cieszyła się dużą popularnością. Odkąd wprowadzono ustawę antyspreadową oraz działalność kantorów stała się bardziej powszechna, klienci znacznie chętniej korzystają z ich usług.

Dzięki wymianie walut w internecie kredytobiorcy nie muszą przewalutowywać pieniędzy w bankach po mniej atrakcyjnych kursach, do tego mogą skorzystać z opcji tańszych przelewów. W porównaniu z bankami, kantory internetowe oferują o wiele niższe koszty transakcji. Jest to bez wątpienia najważniejszy czynnik, za sprawą którego zarówno osoby indywidualne, jak również przedsiębiorcy coraz częściej wymieniają waluty online.

Kantory internetowe – oszczędność czasu i pieniędzy.

Każdy kantor internetowy może oferować nam inne warunki wymiany. Oczywiście nie wszystkie oferty są takie same i w wielu przypadkach trzeba zwrócić niemałą uwagę na wybór odpowiedniej oferty. Mimo to, porównując działalność e-kantorów do wymiany pieniędzy w bankach, jednorazowo możemy zaoszczędzić nawet 8 – 10% wartości całej transakcji. Jeśli ktoś wymienia waluty regularnie, na pewno odczuje tę różnicę we własnej kieszeni.

Kantory internetowe to również możliwość wymiany walut z pozycji komputera lub telefonu. Nie musimy nigdzie jechać, stać w kolejce czy marznąć. Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko i bezpiecznie wymienić odpowiednią kwotę.

Bezpieczeństwo wymiany walut w sieci

Mówiąc o wymianie walut online należy podkreślić, iż tego typu transakcje są nie tylko bardzo opłacalne, lecz przede wszystkim bezpieczne. Wszystkie operacje wykonywane za pośrednictwem kantorów internetowych są chronione protokołem SSL, który jest wykorzystywany przez banki oraz przez systemy płatności online. Dodatkowo zawsze możemy sprawdzić opinie i wrażenia innych użytkowników kantoru. Czytając opinie możemy być pewni, że każdy, kto ma negatywne doświadczenia, opisze je w internecie.

Kantory internetowe gwarantują szybkie, bezpieczne i tanie transakcje. Zanim wymienimy pieniądze w banku i przepłacimy, warto sprawdzić ofertę dostępną online.

