Wymiana walut za granicą. Kantorbox sprawdza czy to się opłaca?

Obecnie turyści oraz osoby wyjeżdżające za granicę w celach biznesowych wożą ze sobą znacznie mniej gotówki niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wynika to między innymi z tego, że coraz częściej posługujemy się kartami płatniczymi, które są znacznie wygodniejszą i bezpieczniejszą formą płatności. Zawsze jednak powinniśmy mieć przy sobie jakąś gotówkę

To, gdzie lepiej wymienić pieniądze uzależnione jest przede wszystkim od destynacji.

Jeśli podróżujemy w obrębie Europy, bez problemu możemy zdecydować się na wymianę pieniędzy na miejscu lub na lotnisku. We wszystkich krajach Europy spread jest na podobnym poziomie, a kursy walut przeliczają się niemal 1:1. Sprawa wygląda jednak znacznie inaczej jeśli jedziemy do krajów azjatyckich lub afrykańskich. Tam jedyną akceptowalną walutą będzie najprawdopodobniej dolar amerykański. Warto więc kupić dolary w Polsce, aby po przyjeździe móc je wymienić na lokalną walutę.

Dlaczego popularne waluty lepiej jest jednak wymieniać w Polsce

Wyjeżdżając za granicę nie powinniśmy liczyć, że wymiana walut poza granicami Polski będzie dla nas korzystna. Oczywiście nie stracimy zbyt dużo, jeśli np. w Niemczech kupimy 100 EUR, ponieważ kurs wymiany będzie podobny jak w Polsce. Jeśli jednak zależy nam na korzystnym kursie oraz na pewnej oszczędności, warto wcześniej zaopatrzyć się w potrzebną walutę i np. zakupić ją online. Kantory internetowe oferują wiele ofert specjalnych i promocji, które mogą nam zapewnić maksymalnie obniżony kurs.

Kolejnym argumentem odradzającym wymianę złotówek poza granicami Polski jest stosunkowo mała popularność naszej waluty. Odwiedzając Niemcy, Czechy czy Słowację bez wątpienia wymienimy pieniądze z łatwością. Jeśli jednak wyruszamy dalej, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kantor nie będzie chciał dokonać wymiany. W większości krajów polski złoty jest nieznany i tak naprawdę bezużyteczny. Najbardziej popularną walutą handlową na świecie jest oczywiście dolar amerykański USD. Dolary są dostępne w każdym, nawet najmniejszym kantorze stacjonarnym w Polsce. Zakup tej waluty przez wyjazdem za granicę to pewność nie tylko, że nie przepłacamy, lecz także że na miejscu będziemy mogli wszystko kupić.

Gdzie jest najtaniej?

W tym miejscu odsyłamy do artykułu, w którym przeprowadziliśmy dokładną analizę gdzie jest taniej: w kantorze internetowym, ich tradycyjnym odpowiedniku czy w banku: https://kantorbox.pl/gdzie-kupisz-taniej-walute-w-banku-czy-kantorze-internetowym.

Porównując różne formy wymiany i zakupu walut należy podkreślić, że zawsze najtańsza transakcja to ta, która została przeprowadzona w kantorze online. Kolejne rozwiązanie to wymiana w kantorach stacjonarnych, które średnio oferują nam kursy ok 15% wyższe od tych, które znajdziemy online. Jeszcze większy koszt poniesiemy, jeśli będziemy płacić kartą płatniczą poza Polską. Każdy bank przelicza transakcje po innym kursie, który zazwyczaj jest wyższy od tego, który oferują nam kantory. Najdroższe rozwiązanie to wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu polskiej karty. W tym wypadku zapłacimy nie tylko za przewalutowanie transakcji, lecz także za samo jej wykonanie. Analitycy potwierdzili, że wypłata gotówki w zagranicznym bankomacie kosztuje nas ok. 7% więcej niż wymiana tej samej kwoty w kantorze.



Źródło: wyliczenia własne na podstawie spred.pl

Każda instytucja, która oferuje wymianę walut zarabia na przeprowadzeniu transakcji. W związku z tym nie powinniśmy się dziwić, że poza Polską musimy zapłacić za to nieco więcej. Musimy bowiem pamiętać, że koszty dodatkowe to spread, prowizja od transakcji, a także przewalutowanie. Jeśli tylko mamy taką możliwość, zdecydowanie lepiej wymienić pieniądze w Polsce i za granicą nie martwić się kolejnym, niepotrzebnym problemem.

Źródło artykułu: https://kantorbox.pl/wymiana-walut-za-granica-czy-sie-oplaca