W praktyce okazuje się, że tak jak wszystko, również tego rodzaju działalność nie należy do najłatwiejszej. Duża konkurencja, coraz większe zainteresowanie wymianą walut online, a także coraz mniejsza potrzeba wymiany walut mogą „odstraszać” od kantorowego biznesu. Osoby, które nie boją się ryzyka, wierzą w swoje powodzenie a także nie boją się ciężkiej pracy, mogą liczyć na spory i długotrwały zysk dzięki prowadzeniu działalności kantorowej.



Skrupulatność i dokładność

Chcąc otworzyć kantor, musimy spełnić pełne warunki, jakie nakłada na nas ustawodawca. Oprócz wymogów formalnych, ukończenia kursu czy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, właściciel kantoru musi go odpowiednio wyposażyć w niezbędny sprzęt. Szyba kuloodporna, interkom czy sejf to tylko wybrane z wielu obowiązkowych elementów.

Bardzo ważne również jest skrupulatne prowadzenie dokumentacji. Działalność kantorów jest bardzo specyficzna, ponieważ w 100% opiera się na pieniądzach. Tutaj pieniądze są nie tylko środkiem płatniczym, lecz także stanowią przedmiot zakupu. Z tego powodu każdy kantor ma obowiązek prowadzić księgę, w której umieszcza szczegóły każdej przeprowadzonej transakcji. Taki spis pozwala zobrazować sobie dziennie, tygodniowe czy miesięczne obroty, a także ma pomagać wykryć nieuczciwe osoby, które wprowadzają do obrotu fałszywe pieniądze.



Rozszerz swoje usługi o internet

Można śmiało powiedzieć, że Polska jest kantorową potęgą w Europie. W naszym kraju znajduje się najwięcej placówek tradycyjnej wymiany walut i bardzo dużo osób aktywnie z nich korzysta. Warto jednak zauważyć, iż z roku na rok zwiększa się ilość oraz ogólna suma transakcji przeprowadzanych online. Aby nie tracić klientów, a nawet zdobyć nowe rynki, bardzo często osoby prowadzące kantor decydują się otwarcie jego wirtualnej placówki. Jest to bardzo dobry i przynoszący zyski pomysł, ponieważ umożliwia zarabianie z dwóch, niezależnych od siebie źródeł. Właściciel stacjonarnego kantoru posiada wszystkie niezbędne uprawnienia zezwalające na prowadzenie działalności kantorowej. Ponieważ w Polsce prawo dla różnych rodzai kantorów jest takie samo, właściciele korzystają z niego i otwierają swoje wirtualne placówki.



Usługi dodatkowe w kantorach

Obecnie bardzo często kantory rozszerzają swoje usługi i oferują nam nie tylko wymianę walut. Jednymi z najbardziej popularnych usług dodatkowych są:

Skup metali i kamieni szlachetnych

Sprzedaż złota dewizowego

Zastaw wartościowych przedmiotów

Prowadzenie szkoleń dla przyszłych kasjerów walutowych i właścicieli kantorów

Patrząc na coraz większą listę usług dodatkowych, należy przyznać, iż działalność kantorów nie należy do najłatwiejszych. Jednak z drugiej strony wszystko zależy od indywidualnej postawy właściciela, zaradności, kreatywności, a także od nakładu pracy. Bez wątpienia jednak jest to branża, która ma przed sobą bardzo dużą przyszłość i wiele możliwości. Nawet przy dużej konkurencji, kantory przyjazne klientom, w których obsługa klienta jest na bardzo wysokim poziomie, bez problemu utrzymają się na rynku.



Kiedy powinniśmy zdecydować się na otwarcie kantoru ?

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, zastanówmy się, sprawdźmy konkurencję, lokal, a także porozmawiajmy z lokalnymi mieszkańcami. Taki dokładny rekonesans pozwoli nam przekonać się, czy warto decydować się na tego rodzaju inwestycje i czy będziemy mogli czerpać z niej planowane korzyści. Bez wątpienia kolejne kantory sprawdzą się tam, gdzie znajdziemy dużo turystów lub pracowników z innych państw, ponieważ to właśnie oni najczęściej korzystają z usług kantorów online. Zwróćmy również uwagę na lokalizację: centrum miasta, dworzec kolejowy czy galeria handlowa to doskonały pomysł na otworzenie tradycyjnego kantoru wymiany walut.



Kantor wymiany walut spełni się w każdym mieście. Jeśli wiec masz pewność, że w okolicy nie ma wielu kantorów, oraz że mieszkańcy często szukają kantoru, zaproponuj im wymianę walut w kantorze oraz usługi dodatkowe. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twój interes przyniesie zyski, jakie planowałeś.

