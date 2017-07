Komisja zwróciła szczególną uwagę ba brak przepisów regulujących działanie kantorów internetowych. Choć obroty e-kantorów w 2015 roku przekroczyły 30 mld złotych, to do tej pory nie uchwalono przepisów, które w jasny i przejrzysty sposób regulowałyby ich pracę. Obecnie kantory internetowe podlegają wszystkim przepisom, które stworzone były na potrzeby stacjonarnych jednostek wymiany walut. Jak łatwo się domyślić, mimo podobnego rodzaju wykonywanych usług, działalność kantorów wirtualnych oraz stacjonarnych znacznie się różni i wymaga innych regulacji prawnych. Nie wiadomo jednak, kiedy możemy spodziewać się nowych przepisów. Zarówno właściciele e-kantorów, jak również ich klienci czekają na rozwój sytuacji oraz na uaktualnienie przepisów prawa do aktualnych potrzeb rynku.

NIK zwróciła również uwagę na częste przypadki nieprawidłowości w funkcjonowaniu kantorów internetowych. Choć tego typu jednostki charakteryzują się coraz większym zaufaniem społecznym i lepszymi zabezpieczeniami, które pozwalają należycie chronić interesy klientów, to nadal zdarzają się sytuacje, w których klienci narażeni są na niebezpieczne działanie oszustów.

Najwyższa Izba Kontroli szczególną uwagę zwróciła na działanie Ministerstwa Finansów, które nie reaguje na zmiany i zagrożenia płynące z działalności kantorów internetowych. Już ponad 6 lat temu określono obszary wymagające nowych regulacji prawnych, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych przepisów, które regulowałyby działalność tych podmiotów. Komitet Stabilności Finansowej już kilka lat temu, po słynnej aferze ze spółką Amber Gold sp. z o.o. rekomendował jak najszybsze uchwalenie nowych przepisów. Niestety prace nigdy nie zostały ukończone, przez co e-kantory nadal podlegają przestarzałemu prawu.

Kolejnym elementem wymagającym weryfikacji jest wykorzystywanie przez kantory internetowe patronatu NBP. Kantory internetowe reklamują swoją działalność posługując się wizerunkiem NBP mimo tego, iż nie mają do tego prawa. Problem leży w tym, iż nie ustalono, czy Narodowy Bank Polski jest instytucją sprawującą kontrolę nad e-kantorami. Tego typu reklamy polepszają wizerunek kantorów internetowych oraz znacznie podnoszą zaufanie społeczne do tego typu jednostek. Z racji tego, że nikt nie określił, czy jest to działanie zgodne z prawem, wielu klientów może czuć się wprowadzonych w błąd. Dopóki jednak przepisy nie zostaną na nowo stworzone, nie można jednoznacznie powiedzieć, czy kantory mają prawo, aby komercyjnie wykorzystywać wizerunek NBP.

Tworząc przepisy określające działalność e-kantorów przed ustawodawcą stoi nie lada wyzwanie. Chodzi bowiem nie tylko o przygotowanie reguł określających zakres działania oraz ich możliwości, lecz przede wszystkim należy zagwarantować użytkownikom placówek internetowych bezpieczeństwo.

