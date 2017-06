Gdzie kupisz taniej walutę: w banku czy kantorze internetowym? Analiza Kantorbox.pl.

Na co dzień niemal każdy z nas korzysta z kart płatniczych i kredytowych, dzięki którym zapłacimy za zakupy i usługi lub dokonamy transakcji w sieci. Niestety jednak nie zawsze korzystanie z karty płatniczej w złotówkach się opłaca. Wystarczy pomyśleć o spłacie kredytu we frankach czy egzotycznym wyjeździe wakacyjnym. Są to przykłady tych sytuacji, w których warto wymienić pieniądze, zamiast ponosić koszty niekorzystnego przewalutowania. Warto więc sprawdzić, gdzie warto wymieniać pieniądze i gdzie możemy to zrobić jak najtaniej.