Trudno dostępny kredyt walutowy

Obecnie, zarówno klienci, jak również banki bardzo ostrożnie podchodzą do zadłużania się w obcej walucie. Aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, liczba udzielanych kredytów walutowych spadła do minimum. Ten rodzaj kredytowania jest obecnie dostępny jedynie dla najbogatszych osób, które posiadają stosowne zabezpieczenia oraz zarabiają w obcej walucie. To właśnie dla nich korzystanie z kredytowania w obcej walucie jest najbardziej opłacalne oraz generuje najmniejsze ryzyko.

Warto wspomnieć, że oprócz wahań kursowych oraz niestabilności walut, do spadku liczby udzielanych kredytów przyczyniła się Rekomendacja „S” wydana przez Komisję Nadzoru Bankowego, za sprawą której narzucono konieczność corocznej weryfikacji wartości nieruchomości, a także wymóg oferowania klientom kredytów złotówkowych w pierwszej kolejności.

Nadal warto zadłużać się w obcych walutach

To, że kredyty walutowe są trudno dostępne, nie oznacza, że są one nieopłacalne. Można wręcz przyznać, że jeśli ktoś otrzymuje możliwość zaciągnięcia takiego kredytu, to jest to sytuacja, którą wręcz powinien wykorzystać. Obecnie mamy do tego o wiele lepsze warunki niż jeszcze kilka lat temu, w czasie wspomnianego wcześniej boom na kredyty we frankach. Dlaczego?

Kurs franka: obecnie kurs franka szwajcarskiego waha się w granicach 4 złotych. Jeśli spojrzymy w historię, to zauważymy, że w czasach największej popularności kredytów walutowych, kurs wahał się w okolicach 2 zł. Więc możemy się spodziewać, że cena, jaką musimy płacić za franka, jeszcze spadnie. Ponadto mamy niemal 99,9% pewności, że jego cena nie poszybuje o 100% w górę, tak jak kilka lat temu, ponieważ nadal jest dość wysoka.

Referencyjne stopy procentowe na franku wynoszą obecnie -0,75, w Wielkiej Brytanii 0,25%, w Strefie Euro 0,00%, a w Polsce 1,5%; oczywiście oprocentowanie kredytu hipotecznego jest w każdym przypadku wyższe niż stopy procentowe, ale im niższe stopy tym niższe oprocentowanie; w przypadku kredytów udzielanych przez polskie banki, to oparte są one z reguły o WIBOR, LIBOR Frank Szwajcarski, LIBOR EURO lub EURIBOR, iido tych wskaźników dodają one jeszcze swoją marżę.

Zarówno kredyt w złotówkach, jak również kredyt w obcej walucie ma swoje wady i zalety. To, która forma kredytowania okaże się lepsza i bardziej atrakcyjna uzależnione jest od indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań kredytobiorcy. Jeśli jednak bank wydaje propozycję kredytu walutowego, oznacza to, że nasza sytuacja jest na tyle dobra, że nie powinniśmy się go obawiać !