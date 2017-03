Dlaczego i kiedy warto założyć konto walutowe?

Konta walutowe warto założyć w każdym przypadku kiedy spodziewamy się lub chcemy wysłać przynajmniej kilka przelewów lub znaczącej kwoty, w walucie obcej. Oczywiście można nie otwierać konta walutowego i zwyczajnie przelać walutę na nasze konto złotowe lub wysłać złotówki na konto zagraniczne. Jednak takie działanie spowoduje, że waluta zostanie wymieniona po bardzo niekorzystnym kursie. Bank lub inna instytucja finansowa, która dokona przewalutowania, w takich przypadkach z reguły dokonuje wymiany przy mało ciekawych marżach.

Jeżeli chcemy zaoszczędzić, w wielu przypadkach znaczącą kwotę, zalecamy otwarcie konta walutowego oraz wymianę waluty w kantorze internetowym.

Aby wymienić waluty w kantorze online musimy posiadać dwa rachunki

Posiadanie konta w walucie obcej jest najważniejszym czynnikiem umożliwiającym korzystanie z kantorów internetowych. Co to tak naprawdę oznacza? Jeśli chcesz wymienić dolary, musisz otworzyć konto w USD w jakimś z banków, na które zostaną przelane wymienione pieniądze. Jeśli jednak chciałbyś wymienić euro, musisz otworzyć kolejne konto, które obsługuje tą walutę. Posiadanie konta jest niezbędne i bez niego nie będziesz w stanie dokończyć transakcji.

Jak wybrać konto walutowe?

Każdy bank oferujący konta w obcych walutach posiada inną ofertę, inne stawki za prowadzenie rachunku oraz za obsługę wykonywanych transakcji. Szukając idealnego konta powinniśmy się przede wszystkim zastanowić, do czego będziemy go używać. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy powinniśmy zwrócić uwagę na obsługę przelewów zagranicznych, możliwość dokonywania płatności kartą lub przelew wymienionej w e-kantorze waluty. Odpowiedź ta no podstawowe pytanie pozwoli nam wybrać konto, które w najbardziej optymalny sposób odpowiada naszym potrzebom i w ramach którego nie będziemy ponosili niepotrzebnych opłat.

Sprawdź dokładnie wszystkie koszty

Bardzo często osoby, które chcą założyć konto w obcej walucie, wybierają bank, w którym posiadają konto w złotówkach. Nie zawsze jednak jest to najlepszy wybór, ponieważ oferta danego banku na konta w zagranicznych walutach nie musi być atrakcyjna. Prowadzenie konta, wydanie walutowej karty płatniczej, opłaty roczne oraz oprocentowanie w skali roku mogą być bardzo dużym kosztem. Zdecydowanie lepiej i bezpieczniej jest sprawdzić wszystko przed utworzeniem konta, aby nie płacić, za to, co może być darmowe.

Porównaj oferty kilku banków

Wydaje ci się, że oferta twojego banku jest atrakcyjna i warto z niej skorzystać. Mimo wszystko porównaj ją z kilkoma innymi, jakie dostępne są na rynku. Oprócz wysokości opłat za prowadzenie konta czy wydanie karty, zwróć uwagę na:

czas realizacji przelewów,

opłaty za przelewy do kantorów internetowych.

Jeśli zamierzasz wymieniać pieniądze w sieci, np. za pośrednictwem Walutomatu, warto, aby twój bank współpracował z nim. Wtedy masz 100% pewności, że nie będziesz płacić za przelew pieniędzy, nie będą pobierane dodatkowe prowizje, a wszystkie transakcje będą wykonywane w pierwszej kolejności.

Zakładanie konta walutowego to nic strasznego. Jeśli sprawdzimy wszystko i wybierzemy najlepszą ofertę, możemy na tym bardzo dużo skorzystać. Konta walutowe zostały stworzone, aby nasze transakcje były obsługiwane szybciej i wygodniej, więc warto z nich korzystać.

Źródło: https://kantorbox.pl/jakie-konto-walutowe-zalozyc