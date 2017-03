Wiele osób wymieniając walutę korzysta z kursów prezentowanych w tabeli banków. Są to stawki wyjątkowo niekorzystne już nie tylko w stosunku do notowań Forex, ale również w odniesieniu do kantorów internetowych i stacjonarnych. Z czego wynika zauważalna gołym okiem różnica kursów między kwotą za kupno i sprzedaż waluty w banku, a w pozostałych punktach wymiany i na rynku walutowym? Postaramy się wyjaśnić to w niniejszym artykule.





Zanim zaczniemy wyjaśniać rozbieżności pomiędzy poszczególnymi notowaniami warto przypomnieć sobie czym jest rynek Forex. Jest to rynek walutowy o charakterze handlowym, gdzie banki, korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne i inwestorzy instytucjonalni przeprowadzają transakcje wymiany walut. To rodzaj giełdy o wyjątkowo wysokim wskaźniku płynności, dzięki czemu spotkamy się tam z zaskakująco niskimi spreadami walutowymi. Pamiętajmy jednak, że podmioty z niewystarczająco dużym kapitałem zmuszone są do korzystania z usług brokerskich, które naliczają dodatkową marżę.

Kursy walut na rynku Forex zmieniają się przy każdej transakcji, bowiem odpowiadają posunięciom inwestorów. Wysokość różnic uzależniona jest oczywiście od stosunku popytu i podaży, przez co finansiści mają do czynienia zarówno z wyjątkowo spokojnymi, jak i bardzo intensywnymi dniami na rynku walutowym.





Tabela bankowa

Tabela kursów prezentowana przez banki została stworzona przede wszystkim ze względu na ograniczenia informatyczne oraz wygodę klientów, aby móc ustalić jeden kurs walutowy na 24 godziny. W skrajnych przypadkach bank może jednak zmienić kurs w ciągu dnia, jeśli na rynku Forex doszło do sytuacji, w której notowania jednej z walut nagle uległy diametralnej zmianie. Do tego typu wydarzeń dochodzi jednak bardzo rzadko.

Banki, myśląc o minimalizacji ryzyka, nie mogą ustalić wyjątkowo atrakcyjnego dla klienta kursu walutowego, jeśli notowania na Forex ulegają ciągłym zmianom. Marża ustalana jest więc na tyle szeroko, aby pokryć ewentualne straty oraz zminimalizować ryzyko wynikające z ustalania jednego kursu na dobę. Właśnie ze względu na to notowania prezentowane w tabelach są tak niekorzystne w stosunku do rynku Forex oraz kantorów internetowych i stacjonarnych.





Kiedy klienci korzystają z kursów w tabelach bankowych?

Wymiana walut według kursów prezentowanych w tabeli przebiega w przypadku wszystkich usług bankowych, które powiązane są z walutą obcą. W związku z tym dotyczy ona:

spłaty kredytu frankowego – bank pobiera ilość złotówek odpowiadającą wysokości raty wyrażonej w walucie obcej wg. wartości zamieszczonych w tabeli.

płatności zagranicznych z wykorzystaniem karty wydanej do konta złotówkowego – środki z naszego konta będą przewalutowane zarówno podczas płatności kartą za granicą, jak i przy wypłacaniu pieniędzy z tamtejszego bankomatu. Dotyczy to również dokonywania transakcji z zagranicznymi sklepami internetowymi.

wysyłania i przyjmowania przelewów zagranicznych z wykorzystaniem konta złotówkowego

transakcji między rachunkami tego samego klienta, jeśli przelewa środki z konta złotówkowego na walutowe i odwrotnie





Jeżeli przyjrzymy się kursom prezentowanym na rynku Forex oraz tym w tabeli banku z łatwością zauważymy, jak dużą marżę oraz wysokie spready walutowe nakładają na nas omawiane instytucje. Wskaźniki te są wyraźnie korzystniejsze w przypadku kantorów internetowych, gdzie stawki ustalane są na bieżąco w oparciu o międzynarodowy rynek walutowy. Tego typu portale ustalają również znacząco niższe spready z uwagi na fakt, że koszt ich prowadzenia jest stosunkowo niski dzięki automatyzacji systemu, co pozwala na uatrakcyjnienie oferty.





Jak unikać niekorzystnych kursów z tabeli banków?

Aby nie wykorzystywać wysokich kursów walutowych oraz niekorzystnych spreadów, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam zaoszczędzić:

Jeżeli przyjrzymy się kursom prezentowanym na rynku Forex oraz tym w tabeli banku z łatwością zauważymy, jak dużą marżę oraz wysokie spready walutowe nakładają na nas omawiane instytucje. Wskaźniki te są wyraźnie korzystniejsze w przypadku kantorów internetowych, gdzie stawki ustalane są na bieżąco w oparciu o międzynarodowy rynek walutowy. Tego typu portale ustalają również znacząco niższe spready z uwagi na fakt, że koszt ich prowadzenia jest stosunkowo niski dzięki automatyzacji systemu, co pozwala na uatrakcyjnienie oferty. Aby nie wykorzystywać wysokich kursów walutowych oraz niekorzystnych spreadów, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam zaoszczędzić: spłacaj kredyt walutowy bezpośrednio w walucie obcej – możemy zrobić to dzięki aneksowi do umowy kredytowej. Pozwala on na spłacanie rat bezpośrednio w euro czy frankach szwajcarskich, które z łatwością zakupimy np. za pośrednictwem kantorów internetowych.

wystrzegaj się dokonywania płatności zagranicznych z wykorzystaniem karty złotówkowej – pamiętaj, że w ten sposób narażasz się na naliczanie niemałych kosztów podczas dokonywania transakcji zagranicznych. O wiele lepszą alternatywą jest wyrobienie kart do konta walutowego, która domyślnie posługuję się walutą obcą. W ten sposób unikniemy procesu przewalutowania przy każdej transakcji i będziemy mogli wykorzystywać środki pozyskane za pośrednictwem e-kantorów.

nie wysyłaj i nie przyjmuj przelewów zagranicznych w ramach konta złotówkowego – podobnie jak w przypadku dokonywania płatności zagranicznych kartą, tutaj również najlepszą alternatywą okazuje się utworzenie rachunku walutowego.

nie przelewaj środków z konta złotówkowego na konto walutowe – jest to wyjątkowo mało opłacalne rozwiązanie. Ze względu na to warto przelać środki w rodzimej walucie na konto kantoru internetowego, który odeśle nam przewalutowane pieniądze na rachunek walutowy.

Źródło: https://kantorbox.pl/tabela-kursow-w-banku-stawki-rynku-forex-czym-sie-roznia