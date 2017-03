Waluta na wyjazd zagraniczny z kantorbox.pl

Gdzie możemy wymienić pieniądze?

Obecnie oprócz tradycyjnych kantorów wymiany walut możemy wymienić pieniądze w banku, w kantorze internetowym, na społecznościowej platformie wymiany, a nawet możemy wypłacić obcą walutę z bankomatu, w kraju, w którym aktualnie przebywamy. Okazuje się, mimo tego, że wszystkie kursy są do siebie „podobne”, różnice między nimi znacznie wpływają na całkowity koszt transakcji. Biorąc pod uwagę ofertę wszystkich dostępnych na rynku pośredników można łatwo wyliczyć, że różnica między ofertą banków i między ofertą internetowych serwisów wymiany może wynosić nawet 10%.

W praktyce oznacza to, że klient, który wymienia np. 1000 euro lub 1000 dolarów, dokonując transakcji w sieci może zaoszczędzić nawet 400 złotych. Przy 4-5% różnica to około 170-200zł. Warto jest więc skorzystać z kantoru online.

Kantor tradycyjny czy online

Różnice kursowe wyglądają znacznie lepiej, jeśli porównujemy ofertę tradycyjnych kantorów wymiany walut oraz ich internetowych odpowiedników. Tutaj, biorąc pod uwagę średni oferowany kurs, możemy stracić ok. 0,75%, więc przy wymianie np. 1000 euro w zwykłym kantorze możemy stracić ok 30 zł w porównaniu do ich internetowych odpowiedników . Pamiętajmy jednak o tym, że kantor stacjonarny realizuje wszystkie transakcje w gotówce. Jeśli potrzebujemy wymienić dużą kwotę lub chcielibyśmy mieć pieniądze na koncie, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty e-kantoru. Dzięki temu oszczędzimy na wymianie oraz nie poniesiemy opłaty za wpłacenie pieniędzy na konto.

Wysokie prowizje w bankach zniechęcają do wymiany walut

Banki na bardzo dużą skalę korzystają ze wzrostu popularności wyjazdów zagranicznych. Aby maksymalnie chronić swoje interesy, zawyżają kursy dla transakcji realizowanych w gotówce. Klienci, którzy idą do banku i chcą wymienić pieniądze muszą się liczyć z kursem wyższym nawet o kilka procent. Dodatkowo bardzo często pobierana jest również opłata manipulacyjna, która zwiększa całkowity koszt ponoszony przez klienta.

Jeszcze wyższe opłaty za wypłatę w bankomatach

Wypłata walut obcych w bankomacie pojawiła się na naszym rynku stosunkowo niedawno. Oczywiście jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ nie musimy udawać się do kantoru czy logować na stronie. Podchodzimy do bankomatu, wkładamy naszą kartę płatniczą i wypłacamy wybraną walutę . Niestety za taką transakcję, instytucja realizująca transakcje, również pobiera znaczącą prowizję za przewalutowanie. W praktyce, jest to z reguły najdroższe rozwiązanie, z którego nie warto korzystać, chyba że chcemy zakupić małą kwotę lub w pobliżu nie ma kantoru.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, warto pomyśleć wcześniej o wymianie pieniędzy. Dzięki temu mamy czas, aby porównać kursy i wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę. Niestety, taka możliwość nie zawsze istnieje. Warto więc być przygotowanym na wymianę walut online, aby oszczędzić swój cenny czas oraz pieniądze, które w podróży możemy spożytkować znacznie lepiej.