Dlaczego tak wiele osób wciąż otwiera taką działalność i czy w dobie internetu to nadal się opłaca?

Ciekawy wprowadzający w temat artykuł znajdziemy pod tym linkiem: Co potrzeba do otwarcia własnego kantoru?

Na początek zadbaj o dobry plan marketingowy

Podczas otwierania kantoru kluczowymi decyzjami jest wybór właściwego miejsca oraz odpowiednie oznaczenie. Oczywiście najlepszym miejscem na prowadzenie kantoru są okolice dworców, lotnisk oraz innych miejsc, w których skupia się bardzo dużo ludzi. Obecnie bardzo dobrze radzą sobie również kantory zlokalizowane w galeriach handlowych oraz biurach podróży. To właśnie tam załatwiamy mnóstwo innych spraw, a z kantoru możemy skorzystać „przy okazji”. Pamiętajmy, że kantory są niemal wszędzie. Tylko odpowiednie oznaczenia oraz spójna reklama sprawi, że klienci skorzystają właśnie z naszej placówki.

Spora inwestycja na start

Otwierając swój własny kantor, musimy liczyć się ze sporą inwestycją początkową, na którą składa się nie tylko duża ilość nowoczesnego sprzętu, remont i wyposażenie lokalu, lecz także koszty ochrony, monitoringu oraz zakupu walut „na start”. Zakładając, że będziemy wybierać urządzenia ze średniej półki, a nasz lokal nie ma zbyt dużej powierzchni łączne koszty inwestycyjne powinny wynieć ok 100 000 złotych. Czy to dużo? Pamiętajmy, że każdy biznes wymaga początkowej inwestycji. W przypadku kantoru dużą część wspomnianej kwoty stanowią środki potrzebne na zakup walut, którymi obracamy od samego początku i pracują cały czas.

Jakich zysków możemy się spodziewać?

Zyski z kantoru są w dużej mierze uzależnione od jego lokalizacji, ponieważ to ona najbardziej wpływa na ilość klientów. Średnio dzienny zysk kantoru to ok. 500 – 600zł. Zakładając, że kantor jet otwarty 7 dni w tygodniu, możemy szacować zyski na poziomie ok. 16-17 tysięcy złotych. Jeśli od tego odejmiemy koszt wynajmu lokalu wynagrodzenie pracownika, ochronę oraz wszystkie inne, stałe koszty miesięczne, możemy liczyć na zarobek rzędu ok. 8 tysięcy złotych. Idąc krok kalej z naszymi obliczeniami okazuje się, że po roku zwróci nam się początkowa inwestycja i zaczniemy naprawdę zarabiać. Czy rok to dużo? Oczywiście istnieją biznesy, w których zarobek możliwy jest już w pierwszym miesiącu działalności, jednak najczęściej na owoce pracy należy poczekać. Naszym zdaniem rok to okres dość krótki, który powinniśmy zaakceptować.

Słowem podsumowania, czy kantor się jeszcze opłaca?

Myśląc o opłacalności kantoru powinniśmy wziąć również pod uwagę działalność kantorów internetowych, z których z miesiąca na miesiąc korzysta coraz więcej użytkowników. Wygoda, oszczędność czasu oraz w wielu przypadkach niższe kursy walut sprawiają, że klienci chętnie wymieniają pieniądze online. Jeśli jednak nasz kantor będzie zlokalizowany w dobrym miejscu, możemy liczyć na klientów, którzy regularnie będą odwiedzać naszą placówkę.

Powodzenie kantoru uzależnione jet od wielu czynników. Jeśli jednak wybierzemy optymalne rozwiązania, z pewnością nasz kantor odniesie sukces.