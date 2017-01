Kantory internetowe gwarantują nam najmniejszą różnicę między kupnem a sprzedażą walut, dzięki czemu oszczędzamy najwięcej. Jest to najbardziej opłacalna forma wymiany walut dostępna na rynku, a korzystając z niej przy spłacie kredytu, możesz oszczędzić równowartość samochodu. Nadal uważasz, że nie warto?

Aby wymieniać waluty w sieci, jedyne, czego potrzebujesz to aktywne konto bankowe. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą indywidualną, czy przedsiębiorcą, zasady kantoru obowiązują cię w takim samym stopniu.

Pamiętaj, że formę spłaty kredytu walutowego możesz zmienić w każdej chwili, ponieważ bank musi ci to umożliwić na podstawie ustawy antyspreadowej. Dzięki e-kantorom możesz zaoszczędzić nawet 100 zł miesięcznie.

W kantorze internetowym nie ma możliwości negocjacji cen.

Nie obawiaj się o kurs walut, ponieważ prawie zawsze jet on niższy niż w tradycyjnym kantorze, do tego często przy większych kwotach masz możliwość negocjacji. Wymieniasz większą kwotę lub jesteś stałym klientem kantoru? Wykorzystaj to i negocjuj, aby zaoszczędzić j jeszcze więcej.