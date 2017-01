Jak najtaniej przesyłać euro z krajów Unii Europejskiej do Polski?

System przelewów SEPA funkcjonuje w całej Unii Europejskiej już od kilku lat. Ponadto, działa on również w niektórych krajach, które nie należą do wspólnoty. Dotyczy to Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinu, Monako oraz San Marino. Celem utworzenia przelewów SEPA było przyspieszenie transakcji wykorzystujących wspólną, europejską walutę oraz obniżenie kosztów związanych z tego typu przelewami. Pamiętajmy jednak, że aby skorzystać z tego systemu cała transakcja musi zostać dokonana w europejskiej walucie – zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.





Koszty przelewu i czas realizacji

Dla zdecydowanej większości banków korzystających z SEPA koszty tego typu przelewów są darmowe i wykonywanie w trybie D+1. Oznacza to, że transakcja zlecona dziś zostanie wysłana z naszego banku następnego dnia roboczego i przekazana do banku odbiorcy. Jego instytucja powinna zaksięgować przelew w dniu przekazania środków lub dnia następnego. W praktyce, transakcja zlecona np. w poniedziałek zostanie zaksięgowana na rachunku odbiorcy we wtorek lub środę. Nie bez znaczenia są również godziny księgowania przelewów. Z konkretnymi terminami możecie zapoznać się np. na stronie internetowej swojego banku.





Opcje kosztowe

Pamiętajmy, aby wybrać odpowiednią opcję kosztową w przypadku dokonywania przelewów SEPA. Optymalnym rozwiązaniem jest zaznaczenie trybu SHA (shared). Jak sama nazwa wskazuje, opcja ta dzieli prowizję za przelew pomiędzy nadawcę i odbiorcę transakcji, jednak w rzeczywistości obciążana jest nią jedynie osoba wykonująca przelew. Dotyczy to oczywiście tylko transferów pieniężnych w tych bankach, które naliczają opłaty dodatkowe za transakcje SEPA. W związku z tym, wybierając opcję kosztową SHA, nasz odbiorca otrzymuje pełną kwotę, którą do niego wysłaliśmy. W wielu bankach tryb ten zaznaczany jest automatycznie, a od klienta wymaga się jedynie podania podstawowych danych do przelewu, takich jak numer konta podanego w formacie IBAN oraz BIC/SWIFT.

Warto zauważyć, że aby uniknąć naliczania opłat dodatkowych oraz zminimalizować koszty przewalutowania, nasz przelew powinien być zrealizowany z konta prowadzonego w euro na konto walutowe wykorzystujące również europejską walutę. W związku z tym interesującą alternatywą może okazać się przelewanie środków na konto kantoru internetowego. Dzięki temu będziemy mogli błyskawicznie wymienić walutę po znacząco korzystniejszym kursie niż ten, który obowiązuje w banku. Zaoszczędzimy w ten sposób nie tylko na koszcie przelewu (który zostanie wykonany w trybie SEPA), ale także na procesie przewalutowania.

Poniżej przedstawiamy krótką listę banków zagranicznych, w których przelewy SEPA realizowane są za darmo:

Belgia – Keytradebank, Rabobank

Francja – La Banque Postale, CIC, Traneaud

Hiszpania – BBVA, Open Bank, Banco Popular

Holandia – ING, SNS Bank, ABN AMRO

Irlandia – Ulster bank, AIB, Bank of Ireland

Niemcy – Postbank, DKB Sberbankdirect

Włochy – UniCredit, Fineco

Oczywiście poza wspomnianym powyżej rozwiązaniem, czyli skorzystaniem ze zwykłych przelewów bankowych, innym i ostatnio coraz bardziej popularnych rozwiązaniem są transfery walutowe.

Dlaczego transfery walutowe są lepsze od zwykłych przelewów bankowych?

Zagraniczne transfery walutowe polegają na przelaniu środków do odbiorcy za granicą w odpowiedniej dla danego kraju walucie. Przelewać można od razu złotówki, które po automatycznym przewalutowaniu trafiają do odbiorcy, ale można również przelać wcześniej zakupioną walutę bez przewalutowania. Ta druga opcja jest korzystniejsza. Oczywiście o ile wiemy gdzie tanio kupić walutę (o tym w artykule: ”Dlaczego wymiana walut online się opłaca?”). Dzięki temu omijamy instytucje, które przewalutowują walutę po mniej korzystnym dla nas kursie.

Biorąc pod uwagę tendencje rynku do globalizacji oraz rosnącą wśród konsumentów potrzebę zakupu lub sprzedaży produktów odbiorcom nie tylko z Polski, ale i zza granicy, walutowe transfery pieniężne mogą okazać się bardzo powszechnym rozwiązaniem. Rosnąca konkurencja na rynku sprawia, że przed dokonaniem tego typu płatności warto zastanowić się nad konkretnym serwisem, który nam ją umożliwi. Poszczególne formy transferów walutowych różnią się bowiem nie tylko szybkością transakcji, ale również wysokością naliczanych opłat dodatkowych.

Obecnie, transferów walutowych możemy dokonać na kilka sposobów: korzystając ze zwykłego przelewu bankowego, PayPala, przekazu pocztowego czy współpracując z firmami pośredniczącymi. Pamiętajmy jednak, że większość z tych rozwiązań wiąże się z dodatkowymi kosztami, naliczanymi podczas każdorazowej transakcji. W związku z tym ciekawą alternatywą okazały się serwisy internetowe, które umożliwiają dokonywanie transferów pieniężnych online.

Serwisy oferujące walutowe transfery pieniężne online charakteryzują się przede wszystkim niskimi kosztami operacji, głównie z uwagi na zautomatyzowany system obsługi internetowej. Są również rozwiązaniem wyjątkowo szybkim i bezpiecznym, ponieważ klient nie musi posługiwać się fizyczną gotówką. Stworzone serwisy są nie tylko wygodne, wyposażone w intuicyjny system obsługi – w wielu przypadkach pozwalają klientowi również na dokonywanie przelewu nawet bez potrzeby posiadania specjalnego rachunku walutowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porównywarka kantorów internetowych KantorBox.pl to konkretne i kompleksowe źródło informacji o kantorach internetowych.

Strona powstała aby umożliwić wszystkim wymieniającym walutę niezależnie czy są to osoby indywidualne czy przedsiębiorcy znalezienie najlepszej platformy wymiany walut. KantorBox ma na celu popularyzację wymiany walut w sieci oraz pokazanie Polakom ile mogą zaoszczędzić zarówno czasu, pieniędzy, a czasami również nerwów przechodząc do rozwiązań cyfrowych godnych XXI wieku.